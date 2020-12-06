В России больше 29 тысяч заболевших за сутки – новый антирекорд

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки зарегистрировано 29 039 новый случаев коронавируса — это новый максимум за все время. При этом лишь 21 342 зараженных выздоровели, а 457 скончались. Таким образом в стране сейчас почти 480 тысяч активных случаев болезни, из них в Москве почти 150 тысяч.

За день в столице обнаружено 7 512 больных ковидом и 5 536 выздоровевших. В Санкт-Петербурге также новый максимум — 3 753 зараженных при 1 903 выписанных.

Новый антирекорд установлен в Московской области, где за сутки коронавирус обнаружили у 1 295 жителей, а выздоровевших там оказалось лишь 774 человека.

В субботу в Москве началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным центром имени Гамалеи «Спутник V». Как ранее писал Sobesednik.ru, мэр Москвы Сергей Собянин намерен привить не менее 6-7 миллионов жителей столицы. При этом массовая вакцинация по всей России в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина начнется с понедельника, 7 декабря.