Цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" установлена на уровне 1942 рублей

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов подтвердил, что стоимость одной прививки от COVID-19 обойдется российскому бюджету в 1942 рубля. Такая сумма будет предусмотрена за оба компонента вакцины «Спутник V».

Набор из 5 пар ампул будет отпускаться по цене 9 710 рублей, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что для россиян эта вакцина будет бесплатной. Также Кузнецов отметил, что прививать граждан можно только на добровольной основе, хотя ранее СМИ сообщали, что сотрудники бюджетной сферы жалуются на принудительный характер вакцинации.

Напомним, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа на втором этапе клинических испытаний. Теперь проходят пострегистрационные исследования, в которых принимают участие 40 тысяч человек.