COVID-19 за сутки в РФ: 28 782 новых пациента, 508 смертей

За минувшие сутки в России выявлено 28 782 новых пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб. При этом полностью выздоровели 27 644 человека.

Из новых заболевших 20,4% не имели признаков заболевания.

На Москву из числа прироста приходится 7 993 человека, на Санкт-Петербург — 3726, на Подмосковье — 1 246.

Ранее оперштаб разъяснял, что количество заболевших не означает реальный прирост за день, а говорит о количество установленных диагнозов по результатам анализов или компьютерной томографии. Это лабораторные показатели, а не абсолютные.

«Количество обращений в медучреждения и количество исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье плавно снижается. Это происходит в том числе потому, что в выходные дни не проводится тестирование сотрудников организаций силами частных лабораторий», — поясняют в оперштабе.