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Бюджетники в Москве жалуются на недобровольную вакцинацию

Здоровье и дом - Здоровье
11:11, 05 декабря 2020

Бюджетники в Москве жалуются на недобровольную вакцинацию
Global Look Press
Global Look Press

Издание Reuters опубликовало материал, где приводит ряд жалоб московских сотрудников бюджетной сферы, которые уверяют, что вынуждены делать прививку от коронавируса из-за давления начальства.

Издание отмечает, что Россия при этом проводит работу над вакциной от ковида в рамках руководства Международного совета по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для человека. В них указывается, что участие в процессе предполагает добровольное согласие граждан.

Известно, что в Москве для этого все получающие вакцину граждане подписывают 16-страничный документ, где помимо добровольного согласия указывается, что не исключена возможность развития неожиданного нежелательного эффекта.

Заместитель директора «Левада-центра», социолог Денис Волков поясняет в материале иностранным читателям, что в России власти часто используют так называемых «бюджетников», когда нужен надежный запас граждан, готовых принять участие в том или ином событии. Они чувствуют себя обязанными делать это из-за социального контракта между ними и государством.

В общей сложности 19 миллионов бюджетных сотрудников работают в российских больницах, школах и коммунальных службах. Это примерно четверть всего трудоспособного населения страны, гласят данные Росстата.

Журналист издания пообщался с гражданами, пришедшими на вакцинацию в солнцевскую клинику. Так, прибывшие в течение часа пять человек отметили, что их вынудили прийти на медицинскую манипуляцию боссы. 

Школьный учитель пояснила корреспонденту, что для организаций вводят квоты на вакцинацию. «Если они говорят, что ты должен прийти, ты должен прийти», — говорит педагог.

Всего корреспонденты посетили 13 поликлиник и пообщались с 30 участниками вакцинации, из которых девять заявили, что не могли отказаться от участия в этом мероприятии.

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

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