С аллергией на арахис у детей можно покончить постепенно

Старый добрый способ постепенного приучения ребенка к арахису поможет избавиться от тяжелейшей пищевой аллергии.

Исследование ученых из Университета Британской Колумбии принесло радостную новость для многих родителей детей, имеющих аллергию на арахис. Эта разновидность пищевой аллергии вызывает тяжелейшие последствия, включая анафилактический шок, а арахис порой добавляется в самые разные продукты и блюда, так что родителям бывает сложно предсказать, где и когда произойдет у их ребенка очередной приступ. Вот почему врачи уже не первое десятилетие пытаются найти способ решения проблемы.

Одним из них является так называемая пероральная иммунотерапия, в ходе которой детям постепенно дают съедать мельчайшие дозировки арахиса, ежедневно повышая их для формирования стойкой толерантности. И вот в новом эксперименте канадских ученых приняли участие несколько десятков детей, имеющих аллергию на арахис. Возраст этих дошкольников составлял от 9 месяцев до 5 лет. Ежедневно им поначалу давали 300 мг арахисового белка, что соответствует приблизительно одному орешку или четверти чайной ложки арахисового масла.

Дозы постепенно увеличивались, и через год 80% дошкольников могли спокойно съедать разом 15 орешков или 4 000 мг арахисового белка, не сталкиваясь ни с какими реакциями. И почти все дети (98%) спокойно поглощали от трёх до четырёх орешков, а это значит, что их родителям в 99% случаев не нужно беспокоиться о развитии аллергии при употреблении какого-то незнакомого блюда.