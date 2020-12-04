Лаборатория добилась возбуждения дела по факту продажи справок об отсутствии ковида

Лефортовская межрайонная прокуратура признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела при продаже поддельных результатов анализа на ковид. Об этом пишет «Интерфакс».

Представитель частной лаборатории заявлял, что неизвестный продает в Сети справки, якобы от их организации, которые подтверждают отсутствие у человека коронавирусной инфекции. При этом проходить реальное обследование не нужно.

Такую услугу злоумышленник предлагал за 2 500 рублей.

В результате отказ в возбуждении уголовного дела был признан незаконным. Начато разбирательство по делу о сбыте поддельного документа.