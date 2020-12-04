Черная смородина поможет сбалансировать уровень сахара в крови

Новое исследование поможет создавать продукты на основе черной смородины, не вызывающие скачков уровня сахара в крови.

Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что порция черной смородины в 75 г оказывает такое же воздействие на вызванный сахаром метаболизм глюкозы, как и вдвое более высокая доза. Черная смородина уравновешивает реакцию глюкозы в крови на потребляемый сахар после приема пищи. В последние годы ряд исследований показал, что эти ягоды благотворно влияют на метаболизм глюкозы. Считается, что подобное связано с полифенольными соединениями, и особенно с антоцианами, которые присутствуют в ягодах темного цвета.

Эти соединения могут замедлять всасывание глюкозы из тонкого кишечника за счет взаимодействия с ферментами, переваривающими углеводы, а также с транспортирующими глюкозу белками. Полифенолы могут снизить окислительный стресс и уменьшить уровень воспалений. В рандомизированном перекрестном исследовании 26 здоровых участников употребляли четыре разных продукта после голодания в течение ночи. Они получали сахарную воду (в контрольной группе), пюре из черной смородины с добавлением сахара, продукт из черной смородины на основе ферментированной киноа и ферментированную основу киноа без черной смородины.

У всех брали анализы крови. По сравнению с сахарной водой оба продукта из черной смородины вызывали ослабленный гликемический ответ после приема пищи. Исследователи надеются, что это может побудить людей активнее включать полезную для здоровья черную смородину в свой рацион.