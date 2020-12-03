В России новый антирекорд по приросту пациентов с ковидом – 28 145 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 28 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб. Этот показатель обновил максимум выявленных случаев.

Без клинических проявлений были выявлены 21,3% новых случаев.

Также растет число выздоровевших. Так, за минувшие сутки с болезнью справились 29 502 человека. Умерли 554 человека.

Серьезный прирост сохраняется в Москве (7 750 новых случаев), Санкт-Петербурге (3 692) и в Подмосковье (1 193). Следом идут Нижегородская область (481), Карелия (472), Архангельская (399) и Свердловская (382) области.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения ковидом. Президент РФ Владимир Путин дал указание начать прививочную кампанию среди педагогов и врачей уже на следующей неделе.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что 58 регионов находятся в стадии стабилизации по ковиду.