Негативные отзывы на аромасвечи и парфюм растут в период обострения пандемии

Научная сотрудница колледжа Брин-Мар в США кейт Петрова провела исследование отзывов об аромасвечах в онлайн-магазине Amazon.

Она обнаружила, что в ноябре количество отзывов, где отсутствие запаха упоминается как недостаток продукта выросло до 6%. В январе текущего года этот показатель был равен 2%, пишет Playboy.

При этом исследовательница обратила внимание на то, что с 2017 по 2020 годы количество подобных отзывов было стабильным.

Аспирант Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мориц Вагнер также провел подобное исследование по парфюму. Он тоже обратил внимание на рост негативных отзывов о невыраженности ароматов именно в период роста числа заболеваний ковидом.

Напомним, что одним из распространенных симптомов коронавируса является потеря обоняния.