Ученые доказали, что раковые клетки пробуждаются из-за испытываемого людьми стресса

Новое исследование помогло пролить свет на причины рецидива злокачественных новообразований.

До последнего времени ученые не понимали, почему какие-то опухоли через месяцы и даже годы после завершения лечения вдруг неожиданно дают рецидивы. Причём возникающие заново злокачественные новообразования оказываются и еще более агрессивными, чем раньше, что часто приводит пациента к смерти. Что же именно заставляет вроде бы находящиеся в спячке раковые клетки пробуждаться и начинать уничтожать организм?

И вот теперь ответ на этот вопрос получили американские ученые, которые доказали, что всему виной гормон стресса адреналин. Он необходим для нашего организма, так как под его воздействием мы острее реагируем на стрессовые ситуации, требующие принятия мгновенных решений. Но если уровень адреналина в крови всё время устойчиво повышен, то это запускает целый каскад событий, приводящих к пробуждению спящих раковых клеток. А они, свою очередь, быстро формируются в новую опухоль.

Наблюдая за развитием некоторых моделей рака, ученые обнаружили, что повышенный уровень адреналина активирует нейтрофилы — именно эти клетки помогают опухолям скрываться от иммунной системы организма. В свою очередь, активизация нейтрофилов заставляет их выпускать липиды, а вот они-то уже и будят спящие раковые клетки.