Распространенность слепоты среди тех, кому за 50, за 30 лет снизилась почти на треть

Согласно исследованию группы Global Burden of Disease, в мире сегодня проживают 43,3 миллиона людей, лишенных зрения. Из них 55% — женщины, пишет «Медвестник» со ссылкой на журнал The Lancet.

Также отмечается, что 295 миллионов человек имеют тяжелые или умеренные нарушения зрения. Еще у 258 миллионов есть легкие нарушения. У 510 миллионов пожилых есть возрастные изменения зрения.

При этом за последние тридцать лет распространенность слепоты среди пациентов старше 50 лет снизилась на 28,5%. Но число умеренных и тяжелых нарушений выросло на 2,5%. Это связывают в том числе с увеличением продолжительности жизни и ростом населения.

Абсолютные числа людей с умеренными нарушениями зрения выросли на 91,7%, а с тяжелыми — на 50,6%.

Предполагается, что к 2050 году на планете будет примерно 61 миллион слепых людей.