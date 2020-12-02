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Ученые: лекарства против тромбов не дают дополнительной защиты от COVID-19

Здоровье и дом - Здоровье
16:57, 02 декабря 2020
Американские СМИ

Ученые: лекарства против тромбов не дают дополнительной защиты от COVID-19
Global Look Press
Global Look Press

Антикоагулянты не повышают показатели выживаемости после COVID-19, как установили шведские ученые. 

В журнале The Journal of Internal Medicine опубликованы результаты исследования, которое показало, что лекарства для профилактики тромбов в крови — антикоагулянты прямого действия (DOAC) — не снизили частоту госпитализаций, потребностей в интенсивной терапии или число летальных исходов у пациентов с COVID-19. Ранее постоянно появлялись данные, что эти лекарства помогают предотвратить смертельно опасные сгустки крови, возникающие из-за коронавируса. Сегодня во многих клиниках при лечении COVID-19 препараты DOAC применяются в обязательном порядке. 

Однако ученые Каролинского института доказали, что получатели этого класса лекарств не защищены от тяжелой формы COVID-19. Вывод сделан на основе изучения записей о пациентах, принимающих антикоагулянты не от COVID-19. В исследовании приняли участие более 100 000 шведов в возрасте от 45 до 84 лет с мерцательной аритмией, получавших DOAC. В контрольные группы вошли более 350 000 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не принимали такие лекарства.

Затем исследователи изучили частоту госпитализаций и летальных исходов из-за COVID-19 в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года с поправкой на такие факторы, как возраст, пол, место жительства, другие заболевания и лекарства. Результаты показывают, что использование DOAC не снизило частоту госпитализаций, потребностей в интенсивной терапии (реанимация, аппараты ИВЛ) или летальных исходов из-за COVID-19.

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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