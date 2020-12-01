Жалоба на оборот наркотиков в детском хосписе поступила еще до первой закупки

Выяснилось, что жалоба на нарушение правил оборота наркотиков была подана в МВД на детский хоспис «Дом с маяком» еще до того, как медучреждение закупило сильнодействующий препарат. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напомним разбирательство ведется в отношении как самого фонда, так и его директора Лиды Мониавы. При этом руководительница хосписа отмечает, что не устроили сотрудников лишь некоторые неточности в журналах, а сами объемы лекарств сошлись.

В МВД подозревают, что Лида Мониава выписывает слишком много наркотических средств для своего подопечного.

Лида Мониава не признает обвинений об излишних выписках в наркотических средствах, но признает, что были допущены некоторые неточности при оформлении бумаг. «Будем очень просить, чтобы хоспису дали штраф ниже нормы, так как мы благотворительная организация, штраф придется платить из денег, которые люди пожертвовали на помощь детям», — говорит руководительница детского хосписа.

Главврач хосписа Григорий Климов отмечает, что полиция проводила проверка по жалобе о незаконном обороте наркотических средств, которая поступила в МВД 29 сентября, хотя первый препарат «Дом с маяком» закупил лишь 30 сентября, когда получил на это право.