Фото: Global Look Press

Новогодние каникулы в 2020-2021 году: сколько продлятся, работаем ли 31 декабря
Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?
Артем Дзюба // фото: Global Look Press

Разобраться со скандалом Дзюбе поможет личный бодигард Путина
Фото: кадр из сериала "Грозный" / "Россия 1", в статье: кадры из фильмов / скриншоты YouTube

От Эйзенштейна до Талькова: топ-5 фильмов об Иване Грозном
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: Смерть современных героев
Сыну банкира Лебедева не позволили стать бароном Московским
Наш ответ YouTube и пониженная социальная ответственность президентов. Итоги недели

Новости дня

01 декабря, вторник

[12:48]Вуди Аллен может снять свой новый фильм в обеих столицах России
[12:29]В Центробанке призвали готовиться к пику кибератак на финансовые организации
[11:54]Апрельские высказывания Навального о Конституции проверяют на экстремизм
[11:13]В Дагестане уволили следователя, требовавшего деньги от потерпевшего за возврат авто
[10:37]Жалоба на оборот наркотиков в детском хосписе поступила еще до первой закупки
[08:56]75% людей с ВИЧ в России, наблюдающихся у врачей, получают терапию
[08:06]Пациентов отправляют домой, а для врачей ищут водителей. Новости к утру 1 декабря

30 ноября, понедельник

[18:21]В Комсомольске-на-Амуре осужден мужчина, бросивший своих детей в аэропорту
[18:07]В Таиланде разыскивают 200 человек для соблюдения контроля COVID-19
[17:58]Голикова: финансирование нацпроекта "Демография" до 2024 года составит 4,7 трлн
[17:19]Специалисты ОЗХО продолжают подготовку визита в РФ по инциденту с Навальным
[17:13]Экс-глава иркутского минздрава задержана по делу о поставках некачественных СИЗ
[16:58]"И я такой, стал задумываться": Сергей Зверев может стать депутатом Госдумы
[16:48]Путин выступил за гармонизацию законов стран ОДКБ для борьбы с наркотрафиком
[15:55]В ВОЗ заявили, что Россия избежит локдауна при соблюдении мер предосторожности
[15:48]Прилепин и Стариков объединяют движения, чтобы "приятно удивить сторонников"
[15:27]Новосибирские медики установили, что ВИЧ-пациенты намного легче переносят ковид
[15:11]Бизнесу в ближайшее время не стоит ждать помощи от государства – Песков
[14:39]Сотрудник ФСО из личной охраны Путина покончил с собой во время службы в Кремле
[14:37]"Карточный домик": названо условие для реализации "мусорной реформы" в России
[14:26]ФСБ задержала двух боевиков, причастных к убийствам военных в 1999 году
[14:04]Создатель сырков "Б. Ю. Александров" скончался от ковида после недели на ИВЛ
[13:39]Плановые проверки малого и среднего бизнеса прекращены до конца 2021 года
[13:01]Санду намерена заменить российских миротворцев в Молдове наблюдателями ОБСЕ
[12:33]Литва будет бесплатно выдавать визы белорусам, преследуемым режимом Лукашенко
[11:51]Фото яхты Кривоногих с эскортом ВМФ удалили после расследования "Собеседника"
[10:46]Экс-росгвардеец, избивший прохожего при исполнении, получил условный срок
[10:02]В карабахском конфликте россияне чаще поддерживают Армению, а винят США и НАТО
[09:57]Главные посты в команде по связям со СМИ в администрации Байдена займут женщины
[09:15]Больше 6 млрд полковника Черкалина пошли в бюджет
[08:49]Колесникова, нерыночная энергетика, объединение партий. Главное к 30 ноября

29 ноября, воскресенье

[17:58]В Тюмени суд не стал блокировать ролик о зарплатах местных депутатов
[17:35]На "Марше соседей" в Беларуси задержано не менее 150 человек
[16:55]СПЧ проконтролирует работу полиции в детском хосписе
[16:40]В Бурятии несовершеннолетнего оппозиционера хотели поставить на учет в полиции
[16:06]Нижегородский Минобр проверит детдом, где детей заставили отмечать День матери
[15:34]Учитель в Новосибирске не увидел ничего преступного в обливании ученика мочой
[14:58]Сыгравший Дарта Вейдера Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет
[13:47]В Петербурге на историческом фестивале реконструктора задавил БТР
[12:52]В России увеличат ввоз и производство обезболивающих для паллиатива и анестезии

Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясные радости: Топ-3 рецептов из индейки
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
sobesednik logo

Жалоба на оборот наркотиков в детском хосписе поступила еще до первой закупки

Здоровье и дом - Здоровье
10:37, 01 декабря 2020

Жалоба на оборот наркотиков в детском хосписе поступила еще до первой закупки

Выяснилось, что жалоба на нарушение правил оборота наркотиков была подана в МВД на детский хоспис «Дом с маяком» еще до того, как медучреждение закупило сильнодействующий препарат. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напомним разбирательство ведется в отношении как самого фонда, так и его директора Лиды Мониавы. При этом руководительница хосписа отмечает, что не устроили сотрудников лишь некоторые неточности в журналах, а сами объемы лекарств сошлись.

В МВД подозревают, что Лида Мониава выписывает слишком много наркотических средств для своего подопечного.

Лида Мониава не признает обвинений об излишних выписках в наркотических средствах, но признает, что были допущены некоторые неточности при оформлении бумаг. «Будем очень просить, чтобы хоспису дали штраф ниже нормы, так как мы благотворительная организация, штраф придется платить из денег, которые люди пожертвовали на помощь детям», — говорит руководительница детского хосписа.

Главврач хосписа Григорий Климов отмечает, что полиция проводила проверка по жалобе о незаконном обороте наркотических средств, которая поступила в МВД 29 сентября, хотя первый препарат «Дом с маяком» закупил лишь 30 сентября, когда получил на это право.

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Здоровье

Жалоба на оборот наркотиков в детском хосписе поступила еще до первой закупки
Global Look Press

Здоровье

75% людей с ВИЧ в России, наблюдающихся у врачей, получают терапию
Нет изображения

Здоровье

Пациентов отправляют домой, а для врачей ищут водителей. Новости к утру 1 декабря
Политика
Президентом хотели стать все: политолог рассказал, почему Ельцин передал власть именно Путину
Помогла случайность: эксперт раскритиковал Собянина и рассказал, как он прорвался во власть
Николай Травкин: В Путине разочаровываются, смотрят на Навального. Но иждивенчество в нас очень сильно
Братьям Магомедовым приготовили тесную клетку
Общество
Народ Новокузнецка взял мэрию, или Взрыв на макаронной фабрике
Адвокат Добрынин: сибиряки не смогут получить британское гражданство
Гроб Swarovski за 3 млн и место на кладбище по цене квартиры. Как и почем хоронят звезд
"Русский человек превратился в барина": депутат, писатель и актриса – о том нужны ли нам мигранты
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы»

Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У сегодняшней эпохи лицо Путина. Его портреты глядят еще не со всех стен, висят не во всех кабинетах и даже не во всех школьных классах, но культ личности сформирован. Так вот: я за то, чтобы власть признавала свою ответственность. Чтобы портреты Путина глядели со всех поверхностей, как в 1980 году со всей продукции глядела олимпийская символика

Культура и ТВ
Лариса Вербицкая: От депрессии меня спасают говорящие попугайчики!
"Перевал Дятлова" – вовсе не документальное кино
Вдова Рязанова ушла с поста худрука киноклуба "Эльдар" через 5 лет после смерти мужа
Карен Шахназаров: "Мосфильм" вышел на докарантинный уровень дохода
Шоу-бизнес
"Хапнул денег, а другие голодают": Разин врезал Басте за концерты в разгар пандемии
Илья Резник рассказал, как Пугачева и Галкин помогают ему деньгами
"Виталина, хватит врать!": сын Джигарханяна назвал настоящие причины смерти отца
Марина Девятова: чтобы построить дом мечты, нужно учесть множество нюансов

Здоровье
Человек должен получить тысячу частиц COVID-19 для заражения
Для защиты от сердечной недостаточности нужно крепче спать
Почему не помогают антибиотики? Рассказывает медик-терапевт
Большой размер мозга ребенка может указывать на аутизм
Туризм
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Фото в статье: Илья Давлятчин
Скованные одной трассой: дома тысяч владимирцев оказались на пути платной дороги
фото: Global Look Press
"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский:
В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Алина Гросу // Global Look Press; фото в статье: соцсети
Алина Гросу:
К следующему браку буду подходить "с головой"
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Елена Исинбаева:
Во время выступления перед Путиным случился какой-то коллапс
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
Global Look Press
"Лучше бегите из страны": скандал на похоронах Марадоны взбудоражил соцсети
Фото: Global Look Press
"Давление высокое, нечем дышать": Федосееву-Шукшину сразил криз из-за Алибасова
Фото: Global Look Press
Известны даже расценки: все о большом скандале в "Битве экстрасенсов"
Фото: Global Look Press
"Завод" в Калининграде: история с "избиением" Павла Прилучного получила неожиданный поворот
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Маски сброшены или "химия" беззакония
5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей
Global Look Press
Почему регионы остаются без угольных миллиардов
Фото: скриншот с YouTube
Уральский размер: екатеринбуржцы предложили надеть "костюм Грефа" на чиновников
Фото: depositphotos
Спасут ли антисонные браслеты от ДТП? Объясняет координатор "Общества синих ведерок"
^