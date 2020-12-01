Испытателям вакцины от коронавируса "Спутник V" пообещали награду

Добровольцам-участникам исследования вакцины «Спутник V» в Москве начали выдавать соответствующие сертификаты. Одним из первых обладателей документа стал корреспондент Sobesednik.ru, сделавший прививку еще в конце сентября 2020 года.

На сертификате участника стоят три подтверждающие печати. Первый штамп поликлиники, в которой испытатель прошел вакцинацию, красуется на обложке сертификата участника исследования. Другие две печати – на развороте, где указаны даты применения первого и второго компонента вакцины. Напротив каждой из них — подпись участкового врача.

Также в сертификат внесена информация о добровольце с указанием ФИО, даты рождения и адреса фактического проживания.

По правилам вакцинации, 25% испытателей получают «препарат-пустышку», так называемое плацебо. По словам сотрудников поликлиники, о том, что было в шприце, участнику могут не рассказать даже в конце исследования — когда пройдет полгода с момента первого укола.

Узнать, что именно добровольцу ввели в организм, можно только одним способом – сдав анализ на антитела. Однако распознать их может лишь специальный тест, определяющий антитела, которые вырабатываются именно после вакцины.

По информации корреспондента Sobesednik.ru, сдать такой тест в Москве можно только в одном месте — медицинской лаборатории Гемотест.

Вручая корреспонденту Sobesednik.ru сертификат испытателя препарата Гам-КОВИД-Вак, сотрудник московской поликлиники отметил, что в будущем добровольцы, возможно, получат награду за участие в исследовании вакцины «Спутник V». Но какое именно это будет вознаграждение, пока неизвестно.