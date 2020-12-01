Ученые научились лечить рак с помощью искусственного интеллекта

Новая модель искусственного интеллекта может помочь более эффективно лечить рак, как установили ученые.

Исследователи разработали новую модель искусственного интеллекта, которая может помочь в лечении рака за счет определения лучших сочетаний лекарств для выборочного уничтожения раковых клеток с определенным генетическим или функциональным составом. Новый метод обучения компьютера изложен в журнале Nature Communications. Он уже выявил связи между лекарствами и раковыми клетками, которые ранее не наблюдались.

Интеллект обучен за счет большого набора данных, полученных в ходе предыдущих исследований, изучавших связи между лекарствами и опухолями. Комбинированная лекарственная терапия часто повышает эффективность лечения и может уменьшить вредные побочные эффекты, когда появляется возможность снизить дозировку отдельных токсичных препаратов.

Однако подбор комбинаций лекарственных препаратов в ручном режиме очень медленный и дорогостоящий, за счет него часто не удается выявить все преимущества комбинированной терапии. Искусственный интеллект дает очень точные результаты. Например, значения коэффициента корреляции в экспериментах составляло более 0,9, что считается очень надежным. Модель точно предсказывает, как комбинация лекарств избирательно ингибирует определенные раковые клетки.