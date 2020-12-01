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Ученые научились лечить рак с помощью искусственного интеллекта

Здоровье и дом - Здоровье
16:58, 01 декабря 2020
Американские СМИ

Ученые научились лечить рак с помощью искусственного интеллекта
Global Look Press
Global Look Press

Новая модель искусственного интеллекта может помочь более эффективно лечить рак, как установили ученые. 

Исследователи разработали новую модель искусственного интеллекта, которая может помочь в лечении рака за счет определения лучших сочетаний лекарств для выборочного уничтожения раковых клеток с определенным генетическим или функциональным составом. Новый метод обучения компьютера изложен в журнале Nature Communications. Он уже выявил связи между лекарствами и раковыми клетками, которые ранее не наблюдались.

Интеллект обучен за счет большого набора данных, полученных в ходе предыдущих исследований, изучавших связи между лекарствами и опухолями. Комбинированная лекарственная терапия часто повышает эффективность лечения и может уменьшить вредные побочные эффекты, когда появляется возможность снизить дозировку отдельных токсичных препаратов.

Однако подбор комбинаций лекарственных препаратов в ручном режиме очень медленный и дорогостоящий, за счет него часто не удается выявить все преимущества комбинированной терапии. Искусственный интеллект дает очень точные результаты. Например, значения коэффициента корреляции в экспериментах составляло более 0,9, что считается очень надежным. Модель точно предсказывает, как комбинация лекарств избирательно ингибирует определенные раковые клетки.

 

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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