Для похудения требуется только растительная пища

Растительное питание способно помочь в борьбе с лишним весом за счет ускорения метаболизма, как показало исследование.

Эксперименты учёных показали, что полностью растительная пища повышает скорость метаболизма, то есть процесс сжигания лишних калорий. В этих экспериментах приняли участие две группы добровольцев с лишним весом и без диабета. В первой употребляли диету из фруктов, овощей, цельнозерновых и бобовых, а во второй придерживались привычного рациона. Никаких ограничений по количеству калорий у добровольцев из обеих групп не было, их также не просили увеличить уровень физических нагрузок.

Специальная система помогла определить количество сжигаемых калорий после приема пищи на момент начала исследования и через 16 недель, когда наблюдения завершились. Оказалось, что если в контрольной группе этот показатель существенно не изменился, то в первой группе, употреблявшей растительную пищу, он увеличился на 18,7%.

В краткосрочной перспективе это не так важно, но, если годами и десятилетиями человек сжигает почти на 20% больше калорий после каждого приема пищи, это обязательно приведет к исчезновению лишнего веса. Вот почему выводы данного исследования так важны для сотен миллионов людей, имеющих большие объемы лишних килограмм.