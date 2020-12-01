58 регионов в РФ находятся в стадии стабилизации по ковиду

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России постепенно стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса.

«Идет замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах Российской Федерации», — цитирует Попову «Интерфакс».

Но при этом прирост заболеваемости отмечается в 24 субъектах, только в трех регионах спад ежедневного прироста. 58 регионов в стадии стабилизации.

За минувшие сутки в России выявлено 26 402 новых случая заражения ковидом. Минувший день побил антирекорд по числу смертельных случаев — 569 человек умерло.