Для защиты от сердечной недостаточности нужно крепче спать

Исследование показало, что здоровый сон снижает риск сердечной недостаточности.

У взрослых с наиболее здоровым режимом сна вероятность сердечной недостаточности на 42% ниже, вне зависимости от других факторов риска, как показало исследование. Здоровый режим сна состоит из 7-8 часов отдыха в день при отсутствии бессонницы, храпа или чрезмерной дневной сонливости.

Сердечной недостаточностью в мире больны более 26 миллионов человек, и исследования показывают, что проблемы со сном могут играть определенную роль в развитии этого неизлечимого состояния. Чтобы изучить связь между сердечной недостаточностью и сном, ученые проанализировали данные по 408 802 британцам в возрасте от 37 до 73 лет. В целом зарегистрирован 5 221 случай сердечной недостаточности в течение периода наблюдения в 10 лет.

Анализ качества сна после поправок на диабет, гипертонию, использование лекарств, генетические вариации и другие факторы показал, что участники с наиболее здоровым режимом сна снижали риск сердечной недостаточности на 42% по сравнению с нездоровым режимом. Риск сердечной недостаточности был на 8% ниже у тех, кто рано вставал (у «жаворонков»), на 12% ниже у тех, кто спал от 7 до 8 часов в день, и на 17% ниже при отсутствии бессонницы. А у не имеющих дневной сонливости риск был на 34% ниже.