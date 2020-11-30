Человек должен получить тысячу частиц COVID-19 для заражения

В среднем 1 000 вирусных частиц передаются во время заражения коронавирусом, как показало исследование.

Ученые проанализировали 750 образцов из кластеров заражения COVID-19 в Австрии и обнаружили, что в среднем 1 000 зараженных вирусных частиц передаются от одного инфицированного человека к другому. Согласно опубликованному журналом Science Translational Medicine исследованию, эти значения в целом значительно выше, чем для других вирусов, таких как ВИЧ или норовирусы, вызывающие гастроэнтерит.

Исследователи считают, что снижение вирусной нагрузки зараженных людей за счет комбинации таких мер, как медицинские маски, социальное дистанцирование и адекватная вентиляция в помещении, играют ключевую роль в предотвращении распространения вируса. В своем исследовании ученые использовали анализ мутаций, чтобы восстановить передачу SARS-CoV-2 среди 76 случаев заражения и раскрыть связь между двумя зонами вспышек заражений.

По словам исследователей, особенностью их работы является то, что они проанализировали цепочку из 8 последовательных передач. Ученые также наблюдали мутационное поведение коронавируса во время болезни у 31 пациента.