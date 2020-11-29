В России увеличат ввоз и производство обезболивающих для паллиатива и анестезии

Согласно данным правительственного сайта, в России будут увеличены квоты на ввоз, хранение и производство трех сильнодействующих обезболивающих препаратов. Об этом пишет портал Znak.com.

Речь идет о веществах ремифентанил, фентанил и оксикодон. Квоты по последнему величаться в 2,5 раза. Так, на основе оксикодона планируют выпускать два новых анальгезирующих препарата. Уже начата разработка их состава и технологии подготовки.

На ремифентанил увеличат квоты в семь раз. Это средства применяется в анестезиологии за рубежом и имеет ряд преимуществ по сравнению с используемыми сегодня препаратами. Вскоре его начнут применять и в России.

Квоты на фентанил вырастут в полтора раза. Все перечисленные вещества используются не только в анестезиологии, но и в паллиативной медицине.