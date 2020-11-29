На директора детского хосписа написали жалобу в МВД из-за наркотиков

Против директора детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы заведено административное дело по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств. Силовики провели в фонде внеплановую проверку и выявили неправильное оформление журналов по отчетности об использовании медпрепаратов, пишет «Новая газета».

Разбирательство велось по ситуации с одним из подопечных фонда. Теперь на хоспис подали жалобу в Госнаркоконтроль, где утверждают, будто бы Лида Мониава «накачивает» ребенка наркотическими препаратами, а также незаконно распространяет эти средства.

«Это все неправда, но раз жалоба пришла, Госнаркоконтроль стал проверять. Чтобы попасть ко мне домой, нужно решение суда, хоспис проверить проще», — пишет Лида в соцсетях.

«Дому с маяком» грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности.

Известно, что над ребенком, по которому ведется разбирательство, была оформлена опека Лидой Мониава. В интервью Катерине Гордеевой девушка рассказывала, что органы опеки излишне озабочены тем, что ребенок начал вести излишне активную для человека с инвалидностью жизнь.