В России число заболевших за сутки превысило максимум на 2 тысячи человек

За сутки в России обнаружено 27 543 новых случая заболевания коронавирусом. Это стало новым антирекордом после 25 486, которые были максимальным результатом ещё вчера. При этом количество активных случаев выросло, несмотря на большое число выздоровевших за день — 26 682. Скончались из-за болезни в течение дня 496 человек.

В Москве за сутки выявлено 7 918 случаев инфицирования, что также стало максимумом за всё время. Вчерашний антирекорд побил и Санкт-Петебург с 3 687 заболевшими. В Северной столице при этом выздоровели лишь 1 898 человек, а в Москве — 6 484.

В Московской области обнаружено 1 058 новых больных коронавирусом, а выписаны из-под наблюдения 615 человек.

Отметим, что в Москве официально выявлено лишь 585 тысяч заболевших, однако, по словам мэра столицы Сергея Собянина, иммунитет уже выработался у 50% населения города.