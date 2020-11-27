Ультрафиолет зимой поможет очистить помещения от COVID-19

Технология ультрафиолетового излучения может быть эффективна против коронавируса даже зимой.

Опубликованное в журнале PeerJ исследование показало, что бактерицидное ультрафиолетовое облучение (UVGI) верхней потолочной части комнаты может убивать частицы вируса SARS-CoV-2, которые способны передаваться с помощью аэрозольных капель, плавающих в воздухе. Известно, что УФС очень эффективно «убивает» или инактивирует микроорганизмы, однако этот тип излучения вреден для человека. UVGI умело использует ультрафиолетовый свет для создания поля излучения над головами людей, находящихся в комнатах, чтобы дезинфицировать воздух, сохраняя безопасность человека.

Проведенное учеными Лондонского университета Королевы Марии и Университета Лидса Беккета исследование проверило возможности использования ультрафиолетового излучения в потолочной части комнаты для снижения передачи COVID-19, анализируя уже опубликованные данные, изучающие влияние УФ на коронавирусы.

Оценив всю информацию, исследователи пришли к выводу, что частицы вируса SARS-CoV-2, обнаруженные в воздухе, вероятно, будут восприимчивы к УФ-излучению. Ну а его уровни, необходимые для инактивации вируса, в потолочной части не будут опасны для людей и одновременно эффективны. Ношение масок и открытие окон — это проверенные способы минимизировать распространение COVID-19 в помещениях, но они не всегда практичны зимой. УФ-излучение можно использовать круглогодично.