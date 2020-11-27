Санитарные ограничения из-за COVID-19 в школах и детсадах могут продлить на год

Роспотребнадзор намерен продлить противоэпидемические меры из-за коронавируса в школах и детских садах до 2022 года.

Об этом говорится в проекте постановления Главного государственного санитарного врача Анны Поповой, пишет «Российская газета». В настоящий момент правила действуют до 1 января 2021 года.

Поясняется, что речь идет о таких мерах, как измерение температуры, применение антисептиков и отмена массовых мероприятий.

У каждого класса должно быть свое помещение, в котором проводятся уроки по всем предметам, чтобы детям не нужно было ходить по разным кабинетам. Исключение составляют занятия, требующие специального оборудования, такие как физкультура, ИЗО, труд или химия.

При проведении итоговой и промежуточной аттестации график явки учащихся должен быть составлен так, чтобы школьники могли соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.