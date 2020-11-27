Чтобы справиться с дефицитом двух онкопрепаратов, ФАС кратно увеличил цены на них

Два препарата для лечения рака, которые входят в группу ЖНВЛП, резко выросли в цене. Федеральная антимонопольная служба сделала это для того, чтобы справится с дефицитом этих лекарств на рынке, пишет «Коммерсантъ».

Так, отпускная цена азотиоприна выросла в два раза — до 380 рублей, а ломустин теперь стоит не дороже 37 тысяч за упаковку, что в десять раз выше, чем ранее.

Повышать цены на жизненно необходимые препараты ФАС теперь может по принятому 31 октября постановлению правительства, которое позволяет повышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП в случае, если отмечается их нехватка на рынке.

Например, с начала года состоялись лишь 23% из заявленных аукционов на ломустин.