Большой размер мозга ребенка может указывать на аутизм

Большой по объему мозг ребенка может указывать на определенный подтип аутизма, как показало исследование.

Мальчики с аутизмом и более крупным по размеру мозгом в раннем детстве сохраняют эту диспропорцию и в подростковом возрасте. Мозг аутичных девочек тоже развивается не так, как у их сверстниц, не страдающих аутизмом. Полученные данные ставят под сомнение давнюю идею о временном увеличении мозга при аутизме.

Предыдущие исследования показывали, что у маленьких детей с аутизмом мозг порой больше, чем у их ровесников, не страдающих аутизмом, а у взрослых людей с аутизмом размер мозга соответствует норме. Исследователи решили выяснить, когда происходит сглаживание в скорости роста мозга. Однако оказалось, что эта идея — артефакт систематической ошибки выборки. Более крупный по размеру мозг остается таковым в любом возрасте.

К слову, не стоит считать по примеру Шерлока Холмса, что люди с большой головой и мозгом отличаются изрядным интеллектом. Наличие большого мозга связано с низким коэффициентом интеллекта (IQ) и серьезными симптомами аутизма. Ранее более старших детей с крупным мозгом просто исключали из исследований, что и родило концепцию возрастного сглаживания объема мозга.