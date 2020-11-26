От заражения коронавирусом могут уберечь прививки против пневмонии

Прививки от пневмонии обладают возможностью защиты и от коронавируса, как показало исследование.

Вакцины против пневмонии могут снизить воздействие вирусов вроде COVID-19, как заявили исследователи из Мельбурнского университета. Прививки уменьшили заболеваемость и смертность у пациентов с пневмонией, другими серьезными патологиями легких и ротавирусом — распространенным заболеванием, которое вызывает тяжелые симптомы, диарею и рвоту.

Результаты исследования подчеркивают важность вакцин и показывают наглядно то, как они могут снизить воздействие вирусов вроде COVID-19. Его итоги публикует Lancet Regional Health — Western Pacific. Авторы проследили за результатами национальной программы вакцинации против ротавируса на острове Фиджи. По словам исследователей, ротавирус очень заразен и является наиболее частой причиной заболеваний среди младенцев и маленьких детей, сопровождающихся тяжелой диареей. В крайних случаях болезнь может даже привести к смерти.

После вакцинации заболеваемость и смертность от ротавируса и диареи на Фиджи заметно снизились у людей в возрасте от двух месяцев до 55 лет. Число госпитализированных детей в возрасте до 5 лет с ротавирусной диареей в крупнейшей больнице упало на 87%. Исследование показало эффект вакцины PCV10 и поддержало ее внедрение среди детей в других странах с низким и средним уровнем доходов.