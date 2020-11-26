Интеллект ребенка разрушается из-за пестицидов

Исследование показало, что пестициды влияют на когнитивные способности детей в сельских районах.

Живущие в сельской местности дети могут испытывать головные боли и демонстрировать снижение интеллектуальных способностей из-за воздействия различных пестицидов в повседневной жизни. Об этом свидетельствуют данные наблюдения, проведенного учеными Базельского университета. Его результаты публикует Environment International.

В работе проанализирована информация по 1 001 школьнику в возрасте от 9 до 16 лет из 7 школ в трех сельскохозяйственных районах Западной Капской провинции. Около 50% детей сообщили, что когда-либо участвовали в деятельности, связанной с воздействием пестицидов, в том числе на фермах, поедая урожай прямо с полей и проводя там досуг.

Степень тяжести головных болей постоянно увеличивалась при воздействии пестицидов, что подтвердили опросы детей и их родителей. Что касается когнитивных способностей, то наблюдалась общая отрицательная тенденция в отношении интеллекта также именно у тех детей, которые чаще соприкасались с пестицидами.