Русский врач стал гражданином года в Эстонии за борьбу с коронавирусом

Русский врач Аркадий Попов стал лауреатом премии «Гражданин года 2020» в Эстонии. Титула он удостоился за борьбу с эпидемией коронавируса в стране, пишет «Медвестник». Попов являлся медицинским руководителем созданного при Департаменте здоровья кризисного штаба по воросам COVID-19.

На премию были выдвинуты 12 общественных деятелей страны. Она вручалась в 18-й раз.

Известно, что Аркадий Попов окончил школу в Эстонии и учился в Тартусском медуниверситете, а после изучал психологию в Санкт-Петербурге.

В Эстонии он возглавлял Центр скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы, а с 5 декабря вступит в должность председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

«Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по департаменту здоровья, с министерством. И на самом деле каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно», — цитирует врача «АиФ».

Известно, что, будучи подростком, Аркадий Попов больше задумывался о карьере писателя, но ему пришлось стать свидетелем инфаркта у его матери. Тогда Попов решил посвятить себя медицинскому делу.