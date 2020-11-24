COVID-19 за сутки в РФ: 24 326 заболели, 23 226 выздоровели, 491 умер

За минувшие сутки в России зафиксировано 24 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает столичный оперштаб. Из них 21,5% были бессимптомными.

Выздоровели при этом 23 226 человек, а умерли — 491.

На Москву приходится 5 838 новых случаев, на Петербург — 3 179. В Подмосковье 970 новых заболевших. Среди регионов антилидерами остаются Нижегородская область (443) и Свердловская область (384).

Всего за время пандемии в России выявлено 2 138 828 случаев заражения ковидом.

Ранее сообщалось, что в 42 регионах России превышены пороговые показатели по заражениям ОРВИ.