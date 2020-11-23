Витамин Е поможет защитить мозг в старости

Исследование впервые связало витамин Е и каротиноиды с укреплением интеллекта у лиц пожилого возраста.

Науку давно интересует, какие факторы могут ускорить снижение когнитивных функций или замедлить его. Одним из них является окислительный стресс — дисбаланс между прооксидантным и антиоксидантным состояниями, который больше перевешивается в сторону прооксидантного метаболизма. Он может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний вроде старческого слабоумия, сердечно-сосудистых болезней и даже рака.

Реактивные формы кислорода (АФК) способны с возрастом накапливаться из-за нарушения процесса восстановления ДНК. Мозг особенно уязвим перед АФК, поскольку на него приходится около 20% всего потребленного телом кислорода. Следовательно, воздействие этих форм может вызвать неблагоприятные окислительные модификации ДНК в мозге. Ученые использовали данные крупного межрасового исследования взрослых людей среднего возраста в городах, чтобы изучить связи между несколькими диетическими антиоксидантами (в частности, витаминами A, C и E и каротиноидами) и возрастным снижением интеллекта.

В итоге доказано, что богатая витамином Е и каротиноидами, включая ликопин, диета может снизить вероятность когнитивных нарушений в краткосрочной перспективе, особенно в области вербальной памяти. Однако витамины А и С показали противоречивые результаты взаимодействия с каротиноидами в отношении как интеллектуальных способностей, так и результатов когнитивных тестов с течением времени.