В Ростовской области ввели карантин для въезжающих

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об ограничениях, с которыми столкнутся въезжающие в регион. Меры предпринимаются в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, пишет «РИА Новости».

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты», — говорит Голубев.

В регионе продолжают действовать ограничения, смежные c темb, что приняты в Москве: сотрудники старше 65 лет переведены на удаленку, запрещена деятельность ночных клубов, общепит работает до 22:00.

Всего за время пандемии в области заразились ковидом 37 459 человек, из которых 313 — за последние сутки. 147 человек сейчас находятся на искусственной вентиляции легких.

На сайте правительства региона отмечается, что 43,2% новых заболевших — пациенты в возрасте 46-65 лет.