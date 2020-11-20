Волчанка матери не грозит интеллектуальному развитию ее ребенка

Ученые не выявили никакой разницы в развитии детей, рожденных мамами с волчанкой.

Множество будущих мам беспокоятся о здоровье ребенка, но особенно это касается женщин с системной красной волчанкой. Однако новое исследование показывает, что никакого вреда для когнитивного развития детей волчанка матери не представляет. Ученые из Дании сравнили результаты тестов детей, рожденных женщинами с системной красной волчанкой (СКВ), с результатами тестов детей из обычной группы.

Исследователи оценили успеваемость детей со второго по восьмой классы в математике и чтении. В масштабный анализ была включена информация о рецептах на лекарства, которые матери получали во время беременности, включая гидроксихлорохин и иммунодепрессанты. Оба препарата входят в число лекарств, используемых для лечения волчанки.

Ученые не нашли различий в успеваемости ни по чтению, ни по математике между детьми, рождёнными матерями с СКВ, и детьми из контрольной группы. Исследование выявило отсутствие серьезного вредного воздействия на нейрокогнитивное развитие ребенка внутриутробной СКВ, гидроксихлорохина или иммунодепрессантов по результатам успеваемости в школе. Отметим, что у малышей от таких мам может появиться неонатальная волчанка, но в большинстве случаев она проходит за три месяца.