COVID-19 за сутки в РФ: 24 318 заболели, 24 758 выздоровели, 461 умер

В России снова отмечается рекордный прирост по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным столичного оперштаба, за минувшие сутки было выявлено 24 318 случаев заражения ковидом. Из них четверть были выявлены в бессимптомном виде.

Высоким остается прирост в Москве — 6 902 новых случаев. Госпитализированы при этом 1 489 пациентов. На ИВЛ в столичных стационарах сейчас 423 человека.

В Санкт-Петербурге тоже довольно плохо — 2 394 выявленных заражений за сутки. В Подмосковье — 887.

Но при этом отмечается и существенный прирост количества выздоравливающих. Их чуть больше, чем заболевших, выявленных за сутки — 24 758 человек.

Общее число заболевших за время пандемии в России — 2 039 926 человек.