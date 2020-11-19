Возрастные рекомендации по выбору лекарств от гипертонии ошибочны

Рекомендации по приему лекарств от гипертонии в зависимости от возраста могут пересмотреть.

Ученые из Великобритании не нашли доказательств справедливости назначения лекарств от давления в зависимости от возраста и этнического происхождения пациентов. Результаты показывают, что снижение артериального давления при приеме трех основных типов лекарств наблюдалось в одинаковой степени у людей всех возрастов и этнической принадлежности. Значит, для выбора средств от гипертонии лучше использовать другие факторы.

Гипертония имеется более чем у 25% жителей планеты, она является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Британские руководства для врачей рекомендуют блокаторы кальциевых каналов для людей в возрасте 55 лет и старше, для темнокожих лиц африканского или афро-карибского происхождения. При этом людям моложе 55 лет выписывают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. (ИАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина.

Различия основаны на представлении о том, что у чернокожих и пожилых людей разные причины повышенного давления и более низкий уровень ренина (белка, регулирующего кровяное давление и водный баланс). Следовательно, воздействующие на этот конкретный сигнальный путь лекарства лучше снижают артериальное давление в этих группах населения. Но ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины доказали, что все три типа лекарств действуют примерно с равным эффектом.