Роспотребнадзор: В Сибири появилась новая мутация коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России появилась новая разновидность коронавируса.

«Мы видим изменения определенные (...) в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями», — передает её слова ТАСС.

Насколько существенные мутации происходят в болезни, не уточняется. Не говорится также и становится ли вирус сильнее или же наоборот ослабляется.

Ранее подобные заявления делали власти Дании, где болезнь мутировала из-за норок. Тогда говорили, что это поставит под вопрос эффективность вакцины, которая разрабатывалась от другого штамма коронавируса. Медики предупреждали, что если болезнь распространится, то мир может захлестнуть новая волна заболеваний, но в эпицентре окажется не Китай, а Дания.

В результате в стране было решено истребить всех норок на фермах, которые взаимодействовали с людьми, однако позднее власти признали, что это было ошибкой и они не имели права требовать этого.