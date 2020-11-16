Ударные дозы антикоагулянтов при COVID-19 вредны

Высокие дозы антикоагулянтов не дают дополнительных преимуществ при лечении пациентов с COVID-19.

Известно, что у пациентов с COVID-19 нередко наблюдается повышенная частота тромбов. Многие больницы в этой связи начали использовать высокие дозы антикоагулянтов, чтобы предотвратить образование сгустков или бороться с ними. Однако новое исследование ученых из Университета Джорджа Вашингтона показывает, что терапия таких больных более высокими дозами без медицинских показаний может быть неэффективной и даже вредной.

Ученые оценили 402 пациента с диагнозом COVID-19, госпитализированных в одну больницу в период с 15 марта по 31 мая 2020 года. 152 пациента получали высокие дозы антикоагулянтов, а 250 — стандартную низкую дозу, обычно прописываемую госпитализированным пациентам. Какой-либо дополнительной пользы для пациентов из первой группы выявить не удалось.

В начале пандемии все госпитализированные с COVID-19 в эту больницу пациенты получали антикоагулянтную терапию в стандартной дозировке, если у них не имелось противопоказаний. Когда стало известно о повышенном риске образования тромбов, многие врачи начали лечить пациентов высокими дозами антикоагулянтов. Это может быть опасным, так как ранее выяснилось, что более высокие уровни биомаркера D-димера, медицинского индикатора, обнаруженного в крови, связаны с повышенным риском ухудшения состояния здоровья и смерти от COVID-19. А при мощных дозах антикоагулянтов показатели D-димера растут.