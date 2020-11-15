Лекарства от коронавируса будут упрощенно регистрировать в РФ до 2022 года

Упрощенная регистрация лекарств и медизделий для лечения коронавируса сохранится до 1 января 2022 года. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Известия» со ссылкой на сайт правительства.

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки», — говорится на сайте кабмина.

Ранее такой указ действовал вплоть до 1 января 2021 года.

Напомним, ранее в России возникли проблемы с поставкой фармпрепаратов из-за введения правил маркировки. В итоге введение системы маркировки лекарств было принято отложить.