COVID-19 за сутки в РФ: 22 572 заболели, 352 умерли, 14 456 выздоровели

В России вновь выявлено более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, передает столичный оперштаб. Из 22 572 заражений 6 271 приходятся на москвичей. 1 219 человек в столице пришлось госпитализировать. Сейчас в московских стационарах на ИВЛ находятся 379 человек.

К двум тысячам стремится ежедневный прирост в Петербурге. За вчерашний день там ковид нашли у 1 944 человек. В Подмосковье тоже непросто — 812 новых пациентов.

Среди регионов в антилидерах Нижегородская область (412 новых случаев), Карелия (358), Архангельская (343), Свердловская (333) области и Краснодарский край (328).

За сутки от ковида умерли 352 человека, а выздоровели 14 456. 44% новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Дети до 18 лет составляют 13,5% в числе заболевших.

Напомним, ранее Минздрав рекомендовал регионам создать амбулаторные и телемедицинские центры для ведения коронавирусных пациентов. Уже четыре региона в России приостановили плановую медицинскую помощь из-за перегрузки здравоохранения.