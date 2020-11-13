В России снова выявлено почти 22 тысячи новых случаев заражения ковидом

Столичный оперштаб сообщает о 21 983 новых пациентах, заразившихся коронавирусом. 411 человек за минувшие сутки умерли, а 18 735 — выздоровели.

Положительная динамика отмечается только в числе выздоравливающих россиян. Всего за пандемию в РФ заразились ковидом 1 880 551 человек, а выздоровели 1 406 903. Летальный исход наступил в 32 443 случаях.

В Москве выявлено почти 6 тысяч новых пациентов, в Петерубрег — 1 756. В Подмосковье заболели 760 человек, а в Нижегородской области — 433.

Ранее сообщалось, что Минздрав советует организовать в регионах телемедицинские и амбулаторные центры для лечения пациентов с ковидом.