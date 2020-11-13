Установлено, почему недосып мешает людям учиться

Потеря сна влияет на деятельность мозга во время обучения, как показало новое исследование.

Недосыпание может повлиять на многие аспекты здоровья. Давно известно, что недостаток сна может мешать обучению (хотя студенты перед экзаменами об этом забывают), и новое исследование показывает, насколько сон важен для консолидации воспоминаний. Недосыпание может нарушить способность мозга стирать связанные со страхом воспоминания. А это приведет к увеличению риска таких нарушений, как тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство.

Исследователи проанализировали 150 здоровых взрослых людей в лаборатории сна. Одна треть участников спала нормально, одна треть спала только первую половину ночи и, наконец, последняя треть недосыпала. Утром всех подвергали условному воздействию страха по той схеме, по которой обычно страх вырабатывают у животных.

Одновременно со сканированием мозга участникам были представлены три цвета, показ двух из которых сопровождался небольшим ударом электрического тока. Последний цвет током не бил, создавая иллюзию безопасности. В тот же вечер добровольцы снова прошли тестирование по цветам. Оно позволило измерить воспоминания об угасании страха. Среди трех групп спавшие половину ночи показали наибольшую активность в областях мозга, связанных со страхом, и наименьшую активность в областях, связанных с контролем над эмоциями.