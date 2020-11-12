Маски с клапанами оказались неэффективными против COVID-19

Исследование показало почему маски с клапанами не замедляют распространения коронавируса.

Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) в США сняли видеоролики, в которых показаны схемы движения воздушного потока через маски с клапанами выдоха и без них. Обычную маску многим носить неудобно, ведь она затрудняет дыхание. Клапаны, в свою очередь, облегчают дыхание и делают его более комфортным. Известно, что маски с клапанами могут защитить рабочих от пыли на строительной площадке, от паров краски, оберегают они и работников больниц от зараженных пациентов.

Первое видео было создано с использованием так называемой шлиреновой системы визуализации, которая заставляет отображаться на камере в виде узоров тени и света различия в плотности воздуха. С помощью этой системы выдыхаемый воздух становится видимым за счет его более высокой температуры, и, как следствие, меньшей плотности, по сравнению с окружающим воздухом.

Второе видео использовало технику рассеивания света. Специальное устройство выделяло воздух с той же скоростью и периодичностью, что и обычный дышащий взрослый человек. Затем его подключили к манекену. В качестве замены выдыхаемых капель этот экспериментальный пар использовал капли воды, по размерам не отличающиеся от тех частиц, что люди выделяют при выдохе, разговоре и кашле. Светодиод высокой интенсивности за манекеном освещал эти капли, заставляя их рассеивать свет и ярко отображаться на камере. В отличие от первого видео, это демонстрировало движение капель в воздухе. Оказалось, что они выходят нефильтрованными через клапан маски N95.