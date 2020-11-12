Четвертый медик заболел коронавирусом, не дождавшись начала действия вакцины

В Кемеровской области один из медицинских работников привился российской вакциной, а неделю спустя заболел коронавирусом. Об этом сообщила замглавы регионального Минздрава Елена Зеленина. Она настаивает, что вакцина здесь не при чем — ждать её эффекта нужно шесть недель.

«Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным», — приводит её слова ТАСС.

Всего в Кемеровской области вакциной воспользовались 42 человека.

Ранее коронавирус также был обнаружен у трех медиков из Алтайского края, которые также воспользовались российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». После этого Минздрав объяснил, что для выработки иммунитета требуется около шести недель: три недели должно пройти между введением первой и второй компонентами вакцины и ещё три после второй. Всё это время человек может заразиться коронавирусом.

Однако, как обращал внимание Sobesednik.ru, создатели вакцины «Спутник V» накануне заявили о 92-процентной эффективности препарата. Такой вывод они сделали на основании третьего этапа тестирования, который длится только три недели, ещё до ввода второго компонента вакцины. Таким образом эффективность формирования иммунитета они вывели по данным людей, у которых он должен сформироваться только через три недели.