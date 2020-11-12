200 тысяч тестов "Инвитро" показали антитела к ковиду у 38,8% пациентов

В августе число граждан с антителами к коронавирусу в России выросло более чем в два раза. Об этом свидетельствуют общие данные по результатам тестов на антитела класса G к инфекции SARS-COV-2, проведенные лабораторией «Инвитро».

Всего в ноябре было протестировано 118 тысяч женщин и 85 тысяч мужчин. Из этой популяции антитела были обнаружены у 38,8% россиян. В августе этот показатель был равен 17,9%, а в мае — 13,3%, пишет «Медвестник».

Уточняется, что в Москве с мая было протестировано 246 тысяч человек, из которых антитела найдены у 15,7%. В Санкт-Петербурге протестировались 81 тысяча человек, из которых 21,8% имели антитела.

В регионах «лидерами» стали Ростов-на-Дону (положительный тест у 24,1% на 8 тысяч проверившихся) и Омск (соответственно 23,7% на 4 тысячи пациентов), Самара (28,9% на 20 тысяч) и Новосибирск (26,8 на 47 тысяч человек).

В эпидемиологическом смысле эти данные обнадеживают, поскольку растет популяционный иммунитет, говорит главный врач сибирского отделения лабораторной сети Андрей Поздняков. Он поясняет, что часть пациентов приходили к ним уже после болезни, но при этом у них не был выявлен COVID-19 при лечении. Некоторые из них в итоге получали положительный тест.