Молекула от кишечных бактерий мешает лечить диабет

Действие лекарств от диабета может быть заблокировано молекулой из кишечных бактерий, как установили ученые.

Работа классического препарата для лечения диабета за счет стабилизации уровня сахара в крови метформина может быть заблокирована молекулой бактерий в кишечнике, как показывает исследование ученых из Гетеборгского университета. Метформин является основным препаратом при терапии диабета второго типа, но у некоторых людей он снижает уровень глюкозы в крови и замедляет течение болезни, в то время как у других его эффект менее благоприятен.

В журнале Cell Metabolism проясняется фактор, объясняющий, почему действие метформина может быть заблокировано. Этому предшествуют процессы в кишечных бактериях, где вырабатывается молекула имидазола пропионат. Изменение микробиоты кишечника, связанное с диабетом второго типа, наблюдалось и в предыдущем исследовании тех же ученых.

Новая работа показывает, что помимо блокирования работы инсулина, имидазола пропионат также снижает эффективность метформина в деле уменьшения уровня глюкозы в крови. У пациентов с диабетом второго типа высокие уровни имидазола пропионата были связаны с нарушением действия метформина и наоборот. Исследование также демонстрирует, что имидазол пропионат снижает глюкозопонижающий эффект метформина у мышей.