Электронные сигареты повышают риск COVID-19 среди подростков

Новое исследование установило связь между коронавирусом и вейпингом среди подростков.

Эксперты не раз говорили о возможной связи между вейпингом и заражением COVID-19. И теперь новое исследование предоставляет больше доказательств, напрямую связывающих вирус с вейпингом, то есть использованием электронных сигарет. Эксперты считают, что электронные сигареты не только способствуют распространению вируса, но и не дают организму бороться с инфекцией, а также выздоравливать.

В опубликованном в Journal of Adolescent Health исследовании приняли участие 4 351 подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет. Из них регулярными пользователями различных видов сигарет были примерно 50%. Ученые искали связь между COVID-19 и тремя факторами: использованием только сигарет, только электронных сигарет и обоих их видов.

Употреблявшие оба типа сигарет за 30 дней до опроса люди имели в 6,8 раза более высокий риск получить положительный результат теста на COVID-19 и в 4,7 раза повышенную опасность развития симптомов коронавируса. Причем подростки, которые курили только электронные сигареты, подвергались даже большему риску. Никотин повреждает легкие и повышает восприимчивость к болезням. Некоторые продукты для вейпинга и электронных сигарет содержат такие вещества, как витамин Е, которые нельзя вдыхать. Наконец курильщики прикладывают руки ко рту и постоянно касаются собственного лица, чего эксперты советуют не делать, чтобы снизить риск заражения.