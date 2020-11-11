COVID-19 за сутки в РФ: 19 851 заболели, 18 616 выздоровели, 432 умерли

Очередной ковидный антирекорд в России связан со числом смертей от новой инфекции. За минувшие сутки от коронавируса скончались 432 человека, передает столичный оперштаб.

При этом число вновь выявленных случаев немного снизилось по сравнению с последними показателями — 19 851. Резко снизилось официально число новых заболевших в Москве, где ранее было зарегистрировано почти 7 тысяч новых пациентов за сутки. Теперь оперштаб насчитал 4 477 новых пациентов. Сейчас в столице на ИВЛ находится 361 человек.

Выздоровели за прошедший день 18 616 человек.