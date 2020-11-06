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Вслед за главой Минздрава в Омске свою должность потеряла ее заместитель

Здоровье и дом - Здоровье
14:59, 06 ноября 2020

Вслед за главой Минздрава в Омске свою должность потеряла ее заместитель

В омском Минздраве снова увольнение. Заявление об освобождении должности по собственному желанию подписала замглав ведомства Анастасия Малова, пишет «Интерфакс».

Ранее губернатор региона уволил главу Минздрава Ирину Солдатову после того, как две бригады скорой медпомощи в течение десяти часов так и не смогли госпитализировать тяжелых пациентов с подозрением на ковид и приехали в знак протеста к зданию областного Минздрава. Только после этого больных удалось определить в палаты.

Милова, отвечавшая за оказание экстренной помощи, сначала была отстранена от должности на время проведения проверки, но в итоге решила уволится самостоятельно.

Рубрика: Здоровье

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