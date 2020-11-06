Одиночество делает гипертониками женщин, но не мужчин

Социальная изоляция подвергает женщин среднего и пожилого возраста более высокому риску гипертонии, чем мужчин.

Как показало опубликованное в Journal of Hypertension исследование, не только одиночество связано с гипертонией у представительниц прекрасного пола, но и женщины больше подвержены риску повышенного артериального давления из-за нехватки общения. В проведенной учеными Университета Британской Колумбии в Канаде работе использовались данные масштабного и длительного национального исследования.

Ученые собрали информацию по 28 238 людям в возрасте от 45 до 85 лет. Артериальное давление (АД) каждого участника оценивалось с помощью автоматического тонометра. Артериальная гипертензия определялась, как АД устойчиво выше 140/90 мм рт.ст., а АД выше 130/80 мм рт.ст. считалось определением артериальной гипертензии для пациентов с диабетом. Оказалось, что отсутствие партнера, нехватка выходов в свет (два или меньше социальных мероприятий в месяц) или небольшой круг общения чаще бывали связаны с повышенным риском гипертонии у женщин, чем у мужчин. Опасность была выше среди овдовевших женщин, по сравнению с замужними. А у мужчин одиночество даже снижало (!) риск гипертонии.

Таким образом, в исследовании делается вывод, что нарушенные социальных связей и узкий круг общения сильнее связаны с гипертонией у женщин среднего и старшего возраста, чем у мужчин. Гипертония (высокое кровяное давление) является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо генетических факторов одними из основных факторов риска, связанных с гипертонией, являются ожирение, неправильное питание, диабет, отсутствие физической активности, курение и злоупотребление алкоголем.