Детский рак попробуют лечить антидепрессантами

Уже проверенные лекарства от одного недуга можно успешно применять против совсем другого, как показало исследование.

Новое исследование показало, что широко выписываемые антидепрессанты могут подавить рост детской саркомы. По крайней мере, в ходе опытов с мышами и лабораторными клетками. К такому выводу пришли исследователи из шведского Каролинского института в Стокгольме вместе с коллегами из Техаса. Это дает надежду на создание новых стратегий лечения опасной болезни. Результаты исследования публикует журнал Cancer Research.

В ходе научной работы авторы нашли кое-что общее между двумя большими группами рецепторов на поверхности клеток, так называемых рецепторов, сопряжённых с G-белком (GPCR) и рецепторов с тирозинкиназной активностью (RTK), относящихся к инсулиноподобным ростовым факторам I (IGF 1R). Первые используются в качестве мишеней для более чем половины всех разрабатываемых лекарств при лечении таких расстройств, как аллергия, астма, депрессия и гипертония, но не при терапии рака. Вторые предназначены именно для борьбы с опухолями, так как они способны нацеливаться на различные клеточные аномалии.

В этом исследовании ученые подвергли тщательной проверке оба типа рецепторов и обнаружили, что IGF 1R делят c GPCR сигнальный модуль. Следовательно, возможно воздействовать на функционал RTK через лекарство для GPCR. А эта стратегия открывает новые возможности использования уже давно проверенных в ходе клинических исследованиях лекарств не против депрессии, а при лечении детского рака, что и было доказано в ходе экспериментов с детской саркомой Юинга, на которую успешно воздействовали антидепрессантом пароксетином.